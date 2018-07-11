Sakuçoğlu: Cipimi bile borçla aldım!

Yaz-kış tatil yapan Eliz Sakuçoğlu ''zengin bir aileden mi geliyorsunuz?“ sorusuna ''Ailem zengin değil, büyük paralarım yok. Bazen cebimde 50 TL ile dolaşıyorum. Kıyafetlerim hep eski.'' cevabını verdi. Posta'nın haberine göre, Cipimi bile borçla aldım. Ona bir isim taktım. Adı: ‘Kahraman’." açıklamasını yaptı.



