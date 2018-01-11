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'Sakin şehir' peş peşe üç intiharla sarsıldı!

'Sakin şehir' peş peşe üç intiharla sarsıldı!

AYDIN’ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar’da son yirmi dört saatte üç intihar olayı yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 22:42 - Güncelleme: 11-01-2018 22:42

2011 yılında Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı kazanan Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir günde üç intihar girişimi yaşandı. Bir günde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk intihar girişimi sabah saatlerinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Hakan S. intihar etti ve hastaneye kaldırıldı. İkinci intihar girişimi ise Yenipazar ilçesinin Koyunlar Mahallesinde yaşandı.

İLÇE SAKİNLERİNİ ÜZDÜ

Bircan U. (35) isimli şahıs intihar ederek yaşamına son verdi. Akşam saatlerinde ise Yenipazar Çarşı Mahallesinde ikamet eden Yenipazar belediyesi eski nikah memuru Mustafa P. (73) de evinin çatısında hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakin şehir Yenipazar’da son 24 saat içinde yaşanan üç intihar girişimi ilçe sakinlerini üzdü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 23:53 Ali Babacan Akepe içinde olup da adı herhangi bir şaibeli durumla anılmayan önemli bir isim.... Bezginliğe bir çare olabilir!......

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