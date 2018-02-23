Sakın ısıtıp yemeyin

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ıspanağın pişirildiği gün yenmesi uyarısında bulundu ve bekletildiğinde ve tekrar ısıtıldığında sağlığımıza olan zararlarından bahsetti. Ispanağın faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak piştikten sonra bir daha ısıtıp tüketmek yerine, tek seferde bitirilmeli.