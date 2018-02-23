Sakın ısıtıp yemeyin

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ıspanağın pişirildiği gün yenmesi uyarısında bulundu ve bekletildiğinde ve tekrar ısıtıldığında sağlığımıza olan zararlarından bahsetti. Ispanağın faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak piştikten sonra bir daha ısıtıp tüketmek yerine, tek seferde bitirilmeli.
Elmacıoğlu, ıspanağın piştiği gün yenmediği takdirde buzdolabında bekletilen ıspanak yemeğinin içinde nitrit ve nitrat bileşenlerinin artacağını belirtiyor. Elmacıoğlu, "Bu bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani baş dönmesi, ishal ve mide bulantısına yol açar" diyor.
Pişmiş yemeklerin +4 derecede saklanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bir yemeği iki öğünlük yaptıysanız, mutlaka yiyeceğiniz kadarını ayırın" diyor. Saklamanız gereken yemeği cam kapta buzdolabında +4 derecede saklayın. +4 derece bütün pişmiş yiyecekler için en ideal ısıdır. Üstüne çıktığınızda ısı artar, yemeklerde mikroorganizma gelişir. Mikroorganizma yemekte üreyince o yemek bozulur. Bozulan yemek birtakım mide bağırsak şikayetlerine sebep olur.
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