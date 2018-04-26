‘Sakatatçı’ Yeşim ve kasap İkram ABD yolcusu

İngiltere’nin saygın gazeteleri, Rusya’nın ana haberleri, Japon ve İran basınında bu günlerde bir kediyle kasabın videosu konuşuluyor. Manisalı 37 yıllık kasap İkram Korkmazer ile dükkânından ‘alışveriş’ yapan sevimli kedisi Yeşim’in görüntüleri dünyanın dört bir köşesine yayılmış durumda. Video sayesinde kalbi büyük, küçük esnaf Korkmazer bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Hatta Korkmazer ve Yeşim’in videolarının haklarını ABD’li bir medya kuruluşu satın aldı.

Korkmazer, henüz 9 yaşındayken ailesine destek olmak için çırak olarak kasapdükkânında işe başlamış. Ortaokulu bitirince okulu bırakmak zorunda kalıp, mesleğine odaklanmış. Okumaksa hep içinde ukde kalmış. Yıllar geçmiş, 34 yaşına gelen Korkmazer dışarıdan liseyi bitirip daha sonra açıköğretim kamu yönetimini kazanmış.

‘KALABALIKSA SIRAYA GİRER’

Şimdi şöhretin tadını çıkaran Korkmazer, bir taraftan da Turgutlu’daki dükkânında aynı şekilde, Yeşim ve müşterileriyle ilgilenmeyi sürdürüyor: “Yıllardır hayvanlara bakıyorum. Kedi Yeşim’le de 4 yıldır beraberiz. Yeşim yabani bir kedidir, öyle kucağa gelmez. Fakat istediğini verene kadar da dükkândan gitmez. Çok akıllıdır, dükkân kalabalıkken sıraya girer.”

Korkmazer için Yeşim’le olan günlük diyalogları öylesine rutinleşmiş ki bugüne kadar hiç Yeşim’i videoya çekme ihtiyacı hissetmemiş... Ta ki bir müşterisi videoyu çekip, Korkmazer, Facebook sayfasında paylaşana kadar. Korkmazer, videonun yayılışını şöyle anlatıyor: “Müşterim videoyu çekince, anı kalsın diye kendi hesabımda paylaştım. Bir arkadaşım videoyu Turgutlu Hayvanseverler Derneği sayfasında paylaşmış. Derneğin Başkanı hanımefendi de kendi sayfasına koyunca olanlar oldu!”

Korkmazer’in kendi imkânlarıyla çektiği amatör videolar yayıncı kuruluşların ilgisini çekmiş. “Yeşim’in yıllardır bana günlük 15 ila 20 liralık bir sakatat maliyeti var. Fakat bu masraftan asla gocunmadım. Sağ olsun Yeşim sayesinde bana da başka bir kapı açıldı. Amerikalı basın kuruluşu Jukin Media, Yeşim’le olan bazı videolarımızın yayın hakkını satın aldı. Videolarımızın telifinden elde edilen gelirin yüzde 60’ı bana kalacak ama zaten amacım para kazanmak değildi.” Korkmazer’e “En ucuz etlerle kediyi besliyor” eleştirisini soruyorum. “Yeşim, sadece dalak yürek böbrek ciğer yer. Antrikotun yüzüne bakmaz.’

  • Güncel 26 Nisan 2018 02:07
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN ‘Sakatatçı’ Yeşim ve kasap İkram ABD yolcusu videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro