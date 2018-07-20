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Sakarya'da ünlü zehir tacirine operasyon

Sakarya'da ünlü zehir tacirine operasyon

Sakarya'da gençlere uyuşturucu temin ettiği belirtilen "Otçu Baba" lakaplı Nazif Kamil Ö. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Otçu Baba'nın uyuşturucu alemi yaparken yakalandığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 19:08 - Güncelleme: 20-07-2018 19:08

Gençleri uyuşturucuya alıştıran ve halk arasında ‘Otçu Baba’ lakabıyla bilinen Nazif Kamil Ö., Sakarya Narkotik ekiplerince yapılan operasyon sonucu Karasu’da yakalanarak tutuklandı. 'Otçu Baba'nın 5 kişiyle uyuşturucu içerken yakalandığı operasyonu mahalle halkı alkışla karşıladı.

Gençleri uyuşturucuya alıştıran ‘Otçu Baba’ lakaplı Nazif Kamil Ö. Sakarya’da yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ilinde ‘Otçu Baba’ lakabı ile tanınan Nazif Kamil Ö.’nün (61) Karasu ilçesinde yerleştiğini ve küçük yaşta çocuklar ve yetişkinlerle evinde uyuşturucu içtirdiği bilgisini aldı. İstihbarat üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, şahsın ikametine yaptıkları operasyonda; şahıs ile birlikte 5 kişiyi uyuşturucu madde içerken yakaladı. İkamette yapılan aramada 42,31 gram toz esrar, 2,30 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Nazif Kamil Ö., uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanımı için yer temin etmek suçlarından gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, ikamette bulunan T.Y. (17) isimli şahıstan 1,74 gram toz esrar, B.E. (21) isimli şahıstan 1,58 gram toz esrar ve M.G. (23) isimli şahıstan ise 2,19 gram toz esrar ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Polisin operasyonu ise mahalle halkı tarafından alkışla karşılandı.

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