Sakarya'da rehine krizi: Özel harekat müdahale etti!

Sakarya Adapazarı’nda, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna giren tabancalı saldırgan, içerideki çalışanları rehin aldı. Havaya 5-6 el ateş eden saldırgan, özel harekatçıların da desteğiyle polis tarafından yakalandı ve rehineler kurtarıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının bulunduğunu, psikolojik sorunları olup olmadığının araştırıldığını söyledi.