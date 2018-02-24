Sakarya'da rehine krizi: Özel harekat müdahale etti!

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi girdiği özel bir dil eğitim kurumunda 5 kişiyi rehin aldı. Şahıs kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sakarya'da rehine krizi: Özel harekat müdahale etti!

Sakarya Adapazarı’nda, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna giren tabancalı saldırgan, içerideki çalışanları rehin aldı. Havaya 5-6 el ateş eden saldırgan, özel harekatçıların da desteğiyle polis tarafından yakalandı ve rehineler kurtarıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının bulunduğunu, psikolojik sorunları olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

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Sakarya'da rehine krizi: Özel harekat müdahale etti!

Adapazarı Çark Caddesi’ndeki bir pasaja "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak giren bir kişi, pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna girdi. Üzerindeki tabancayı çıkararak dil kursu çalışanlarını rehin alan saldırgan, slogan atmaya devam etti.

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Sakarya'da rehine krizi: Özel harekat müdahale etti!

İhbarla olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip ve 112 Acil ekibi geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler de bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri dil kursunun kapısını kırarak içeri girdiği sırada, saldırgan havaya 5-6 el ateş etti. Polis ekipleri saldırganı, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi, rehineler kurtarıldı.

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Sakarya'da rehine krizi: Özel harekat müdahale etti!

Gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Adı henüz öğrenilemeyen saldırgan emniyete götürüldü.

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