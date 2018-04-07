Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alifuatpaşa’dan Adapazarı istikametine gelen özel halk otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda üst geçidin ayağına çarptı. Çarpma sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza sonrasında yaralanan 16 kişiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER