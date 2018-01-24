Sakarya'da kar ne zaman başlıyor yeni açıklama

SAKARYA hava durumu son tahmin kar ne zaman yağacak? Kocaeli'de sabah başlayan kar yağışından sonra gözler Sakarya'ya çevrildi. Peki Sakarya'da kar yağışı var mı, kaç gün kar yağacak son hava durumu raporu ne?

Sakarya'da kar yüksek kesimlerde zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışının yarın yani 25 Ocak Perşembe günü de etkili olacağı tahmin ediliyor. Sakarya'da haftasonu sisli geçecek.