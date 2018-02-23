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Sakarya'da iğrenç olay: 63 yaşındaki baldızına tecavüz etti!

Sakarya'da iğrenç olay: 63 yaşındaki baldızına tecavüz etti!

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 5 çocuk babası S.A. (65), evinde kalan, yüzde 70 bedensel engelli baldızı E.G.'ye (63) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 19:07 - Güncelleme: 23-02-2018 00:32

SAKARYA Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaklaşık 8 yıl önce S.A. ile evlenen N.A. önceki akşam saatlerinde eve geldiğinde yanında kalan yüzde 70 engelli kız kardeşi E.G.'yi ağlarken buldu. Güçlükle yürüyüp konuşan E.G., eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyince, N.A. yakınlarına haber verdi. Yakınları tarafından Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilen E.G.'nin üzerinde sperm izi tespit edilince, olay polise bildirildi.

Polis, S.A.'yı cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, baldızının rahatsız olduğunu ileri sürdü. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hastaneden bir akrabasının evine getirilen E.G., yakınlarına yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. E.G., eniştesinin kendisine sürekli istismarda bulunduğunu söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 23:39 Memleketin yüzde yetmisi sapik bunu herkes bilir yalansa söyle

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