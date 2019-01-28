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Sakar damat adayı, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat adayı, gelin adayını hastanelik etti

Evleneceği kadına bir grup arkadaşı ile ‘kız kaçırma’ kurgusu hazırlayan damat adayının sakarlığı, gelin adayını hastanelik etti.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 13:36 - Güncelleme: 28-01-2019 13:36

Olay, Rusya'da bulunan Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz’da meydana geldi. Damat adayının arkadaşlarının kayda aldığı görüntülerde, gelin adayının bir arkadaşıyla beraber olaydan habersiz bir alışveriş merkezine doğru ilerlediği görülüyor.

Yanındaki arkadaşının da olaya dâhil olduğunu bilmeyen kadın, alışveriş merkezine girmek üzereyken damat adayı tarafından üzerine beyaz bir örtü atılarak kaçırılıyor, fakat damat adayı, kadını arabaya taşımaya çalışırken ayağının takılması sonucu iki kez düşürüyor.

GELİN ADAYININ BURNU KIRILDI
İki kez düşürüldükten sonra arabaya bindirilen kadının yüzünden yaraladığı; hastaneye kaldırılan kadının burnunun kırıldığı belirtildi.

Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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Kaynak : DHA

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