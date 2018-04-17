'Sakallı Lady' Conchita Wurst'ten şoke eden açıklama!

Sakallı Lady olarak tanıdığımız Conchita Wurst HIV taşıyıcısı olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Gerçek adı Tom Tom Neuwirth olan Conchita 2014 yılındaki Eurovision'u 290 puanla kazanmıştı.

'Sakallı Lady' Conchita Wurst'ten şoke eden açıklama!

Conchita Wurst şampiyon olduğu 2014 Eurovision'ın en aykırı kişiliği olarak hayatımıza girmişti. Sakallı Lady olarak anılan Wurst Instagram hesabından uzun yıllardır HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) taşıyıcısı olduğunu açıkladı. Virüsün teşhis edilebilirlik eşiğinin altında olduğunu ve bu yüzden bulaşma ihtimalinin olmadığını vurgulayan Wurst, "Umarım bu diğerlerini cesaretlendirir ve HIV ile yaşayan bireyleri damgalayan insanlara karşı bir adım olur" dedi.

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'Sakallı Lady' Conchita Wurst'ten şoke eden açıklama!

2014 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bir anda tüm dünya ondan konuşmaya başlamıştı. Erkek gibi sakalları vardı ancak kadın gibi giyiniyordu. 29 yaşındaki Conchita Wurst hakkında Eurovision'a katıldığında 'kadın mı erkek mi' tartışmalarının hedefine oturmuştu. Ancak bu aykırı duruş ona hem Eurovision şampiyonluğunu hem de şöhreti getirdi.

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'Sakallı Lady' Conchita Wurst'ten şoke eden açıklama!

Conchita Wurst, Avusturya kökenli. 'Sakallı Lady' olarak anılan Conchita Wurst Eurovision'u kazanacağını asla düşünmediğini söylemişti.

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'Sakallı Lady' Conchita Wurst'ten şoke eden açıklama!

Conchita, "10 yıl önce gelip bana 'Eurovision'u bıyıklı, sakallı bir kadın kazanacak' deselerde o insanlara 'gidip ilaçlarınızı kontrol edin derdim. Ama bugün gerçek oldu" demişti.

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