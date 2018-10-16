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Şaka zannetti 235 lira trafik cezası yedi

Şaka zannetti 235 lira trafik cezası yedi

MANİSA'da iş yeri önündeki 50 metrelik yaya kaldırımını kullanan bisiklet sürücüsüne yayalara ait yolu kullandığı gerekçesiyle 235 liralık trafik cezası uygulandı. Aldığı cezaya sitem eden bisiklet sürücüsü Ali Gül, "Bisikletimi satsam 235 lira etmez" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 10:45 - Güncelleme: 16-10-2018 10:45

Olay, 10 Ekim sabahı Manisa Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İstasyondaki bir kafeteryada çalışan 4 çocuk babası Ali Gül (48), iş yerinin hemen önünde yaya kaldırımı üzerinde polis tarafından durduruldu. Gül’den kimliğini isteyen polis, bisikletiyle yayalara ait yolu kullandığı gerekçesiyle Gül’e 235 liralık trafik cezası uyguladı.

BİSİKLET YOLU YOK
Manisa Devlet Hastanesi önünde bisiklet yolu olmadığından dolayı kaldırımı kullanmak zorunda kaldığını savunan Gül, "15 senedir bu bisikleti kullanıyorum. Geçtiğim yerlerde şu an trafik çok yoğun o kaldırımı kullanmak zorundayım. Çünkü kaldırımı kullanmazsam iş yerime gidemem. Beni bir polis memuru durdurdu. Kimlik sordu. Kimliğimi verdim. Ben normal bir şaka yapıyorlar zannettim. Kontrol yapıyorlar zannettim. Bana 'kaldırımı kullanamazsın' dedi. Neden dedim, 'çünkü bu kaldırım yayalar için' dedi. Ben de kullanmak zorundayım. Çünkü işime gideceğim. Burada bisiklet yolu yok dedim. Şaka gibi. Cezayı yazdı. Elime bir aldım. 235 lira. Bisikletimi satsam 235 lira etmez. Eder mi bana o zaman yol gösterin. Ben 15 senedir bu bisikleti kullanıyorum. Bisiklet olmadı mı ben bitiğim. Ben yayaların olduğu yerde doğru dürüst geçmem. Kullandığım nokta 50 metre. Bugün gelse bana aynısını yazacak. Bana yol gösterin o zaman. Ben ne yapacağım. 235 lirayı ben ödeyemem. Bisikleti vereyim o zaman satsınlar ödesinler” diye konuştu. Gül, cezanın iptali için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • misafir 16 Ekim 2018 11:24 papaz olman lazım bu ülkede rahat rahat gezmen için

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