Şair Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Edebiyat dünyası bir çınarını daha kaybetti! Şair, oyuncu, gazeteci ve çevirmen Ülkü Tamer 81 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti.

Ülkü Tamer'in vefat haberini senarist ve şair Barış Pirhasan, twitter adresinden duyurdu. "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden..." mesajını paylaştı. İlçeye bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.