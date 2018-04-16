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'Sahte Savcı' 155'e emir verip 2 arkadaşını gözaltına aldırdı

'Sahte Savcı' 155'e emir verip 2 arkadaşını gözaltına aldırdı

ADANA'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtan Nedim M., 2 arkadaşının ismini vererek gözaltına alınmasını istedi. Polis iki kişiyi gözaltına alıp savcılıkla irtibata geçince gerçek ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 12:22 - Güncelleme: 16-04-2018 12:27

ADANA'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtarak arkadaşlarını gözaltına aldırdığı öne sürülen Nedim M. (24), yaptığı trafik kazası sonrası gittiği hastanede yakalandı.

İddiaya göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı 14 Nisan'da arayan bir kişi, kendisini 'Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı' olarak tanıttı. E.Y. ve F.M. isimli kişiler hakkında yakalama emri olduğunu belirtip adreslerini verdi. Polis bunun üzerine, belirtilen adrese giderek E.Y. ve F.M.'yi yakaladı.

GÖZALTINA ALINIP SAVCILIĞA BİLGİ VERİLİNCE... Daha sonra bu kişilerin yakalandığı savcılık aranarak bilgi verildi. Ancak savcınını böyle bir talimat vermediğini söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişinin Nedim B. olduğu belirlendi.

MOTOSİKLET KAZASI YAPIP HASTANEYE GİDİNCE... Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nedim B., motosiklet kazası sonrası tedavi için gittiği Adana Devlet Hastanesi'nde yakalandı.

ARKADAŞLARINA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ... Emniyete götürülen zanlı buradaki sorgusunda, iki arkadaşına şaka yapmak istediğini, bu nedenle kendisini 'savcı' olarak tanıttığını söyledi. 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 6 ay aranması olduğu belirlenen Nedim B., adliyeye sevk edildi.

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