Sahte para ile alışveriş yapmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabah saatlerinde bir ihbar aldı. Ekipler, kent merkezindeki bir işyerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, ihbar üzerine sahte para ile alışveriş yapan Ç.C.(29) ve C.Ş.'yi yaka paça gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 bin 700 TL sahte para ele geçirildi.

Sabıkalı çıktı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.C. ve C.Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.C.'nin daha önce de sahte para suçundan sabıkası olduğu, C.Ş.'nin ise yaralama suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.