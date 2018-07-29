Sahte mehdi bu kez kangruyu yumrukladı

Sosyal medyada kafesteki kanguruya yumruk atan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Tepkilere neden olun videodaki kişinin kendisini mehdi olduğunu ileri süren ve kadınlardan para topladığı iddia edilen Tuncer Çiftçi olduğu kaydedildi.

Kanguruyu korkutmaya çalışan dahası çıkardığı garip seslerle birlikte kafesteki kanguruya yumruk atan kişinin Tuncer Çiftçi olduğu belirtildi.

Adnan Oktar operasyonundan sonra adı sıkça gündeme gelen Tuncer Çiftçi, yaptığı televizyon programlarında dua ederek kanser gibi hastalıkları iyileştirdiğini ileri sürüyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplarda dini sohbetler yapan Çifçi'nin bunun karşılığında da para topladığı belirtiliyor.

Youtube gibi paylaşım sitelerinde Tuncer Çiftçi'ye ait videoların çoğunluğunda mehdi propagandası yer alıyor. Çiftçi için hazırlanan bir videoda alnında Arapça olarak "halife" yanağında ise "Allah" kelimesinin yazdığı belirtiliyor.

İşte tepkilere neden olan o görüntüler;