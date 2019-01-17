Sahte mahkeme kararı düzenledi: Tutuklandı!

KAYSERİ'de ticari amaçla verdikleri çeklerin ödemesini durdurmak için sahte mahkeme kararı düzenledikleri iddia edilen çiftten koca tutuklandı, eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticari amaçla verdikleri çeklerin ödenmesini durdurmak için sahte mahkeme kararı düzenledikleri ve çeklerin çalındığını iddia ederek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen A.D. ve eşi H.D'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. tutuklandı, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.