Sahte iç mimar Erkan Güney ofis açtı ama polis hala bulamadı!

ASLIDA bir elektrikçi olmasına rağmen çevreye kendisini 'iç mimar' olarak tanıtıp tuzağına düşürdüklerini iki kere dolandırdığı ortaya çıkan sahte iç mimar Erkan Güney, İstanbul'da mimarlık ofisi açıp faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Hakkında yakalama kararı olmasına rağmen hala yakalanamayan Erkan Güney sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

Sahte iç mimar Erkan Güney hakkında savcılıklara hakkında yapılmış onlarca şikayet başvurusu ve hakkında arama kararı var... Ancak "elektrikçi" Erkan Güney İstanbul Çekmeköy'de 'Ones Mimarlık Proje Uygulama' ismiyle ofis açıp faaliyetlerine devam ediyor.

Hakkındaki arama kararına rağmen faaliyetlerine devam eden Erkan Güney, sosyal medya hesabından günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yapacak kadar da rahat davranıyor. Güney'in sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımlar yapması da dikkat çekiyor.

Aman dikkat! Sahte 'iç mimar' sizi de dolandırmasın!