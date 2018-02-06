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Sahte doktor 21 kişiye AIDS bulaştırdı !

Sahte doktor 21 kişiye AIDS bulaştırdı !

Hindistan'da sahte doktor skandalı yaşanıyor. Bisikletle köylere giden ve açık havada hastaları muayene ettiği belirtilen Rajendra Yadav isimli sahte doktorun, aynı şırıngayı kullanarak iğne vurduğu 21 kişiye AIDS virüsü bulaştırdığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 12:54 - Güncelleme: 06-02-2018 12:54

Handistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeşh eyaletine bağlı Bangarmau şehrinde artan AIDS vakaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Bangarmau'ya bağlı köylerde Rajendra Yadav isimli sahte doktorun hastalara aynı şırıngayla iğne yapması nedeniyle 21 kişiye HIV bulaştırdığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın ortaya çıkmasının ardından Yadav'ın kaçtığı bildirildi.

Köylüler, sahte doktor Yadav'ın bisikletle köylere gelerek açık havada hastaları muayene ettiğini ve nadir olarak şırıngasını değiştirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerin AIDS'le mücadele kurumu UNAIDS'in raporuna göre, 2,1 milyon insanın HIV taşıdığı Hindistan'da, hastaların 9 bin 100'ü 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, doktor açığının 500 binden fazla olduğu ülkede bin 674 insana bir doktor düşüyor.

Ülkede hem doktor açığı hem de halkın 500 milyondan fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşaması yüzünden sahte doktor vakalarına sık rastlanıyor.

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