Sahte altın dönemi! Dar gelirliler imitasyon takıya yöneliyor

Altın fiyatları arttı, dar gelirliler çareyi yurt dışından gelen taklit altınlarda buldu.

Altın fiyatları arttı, dar gelirliler çareyi yurt dışından gelen taklit altınlarda buldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş, düğün yapacakları da düğüne gidecekleri de sıkıntıya soktu. Altın alamayan ve düğünde mahcup olmak istemeyenler de imitasyon takılara yöneldi.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Şanlıurfa'da yurt dışından gelen imitasyon takılar, kentin simgesi olan Balıklıgöl çevresindeki tarihi çarşılarda satılmaya başlandı, ilgi de büyük oldu. Gerçeğinden zor ayırt edilen taklit altınlar Çin ve Dubai'de üretiliyor, kaçak yolllarla Türkiye'ye getiriliyor.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Sahte altınların fiyatları 15 ila 300 lira arasında değişiyor. Tezgahlarda satılan sahte altınlara yerli yabancı turistlerin de ilgisi büyük.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 8