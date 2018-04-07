Şahsiyet dizi kadrosuna yeni transfer

Ay Yapım’ın puhutv'den yayınlanacak yeni dizisi 'Şahsiyet'in oyuncularına Hüseyin Avni Danyal da dahil oldu. Dizinin 4,5 ve 6. yeni bölümleri 13 Nisan'da yayınlanacak. İşte Şahsiyet'in konusu ve oyuncu kadrosu...

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Siyah İnci dizisinde rol alan Hüseyin Avni Danyal Şahsiyet kadrosuna dahil oldu. Dizinin yönetmeni Onur Saylak sosyal medyadan Danyal'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ve geldi" notunu düştü.

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Puhutv’nin yeni projesi 'Şahsiyet', son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerde bir araya getirdi. Müjde Ar, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi ile yıllar sonra izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yapacağı “Şahsiyet”in senaryosu ise Hakan Günday’a ait.



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Şahsiyet’in kadrosunda Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk ve Ayhan Kavas rol alıyor.

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