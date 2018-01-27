Sahra Işık kimdir çıplak fotoğrafları olay oldu

Survivor 2018 için geri sayım başladı. All Star yarışmasında yer alacak isimlerden biri de Sahra Işık. Turabi ile önce dost olan daha sonra Berna nedeniyle araları açılan Sahra Işık merak edilen isimler arasında. 2014 yılında Survivor yarışmasına katılan ve daha sonra ünlenen Sahra Işık kimdir aslen nereli kaç yaşında? İnstagram fotoğraflarında sevgilisi İdris Aybirdi ile sık sık fotoğraflarını paylaşan Sahra Işık'ın özel hayatı ve biyografisi internethaber'de. Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 All Star kadrosu netleşiyor. Survivor 2018 All Star kadrosunda Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın'ın yarışacağı açıklanmıştı. Son olarak Survivor 2014 ve ve All Star yarışmalarına katılan Sahra Işık'ın Survivor All Star 2018 kadrosunda da yer alacağı açıklandı.





Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

SAHRA IŞIK KİMDİR? Survivor 2014’e damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.





Twitter

Facebook

Google Plus

3 16