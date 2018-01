Sahra Işık kimdir çıplak fotoğrafları olay oldu

10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 All Star kadrosu netleşiyor. Survivor 2018 All Star kadrosunda Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın'ın yarışacağı açıklanmıştı. Son olarak Survivor 2014 ve ve All Star yarışmalarına katılan Sahra Işık'ın Survivor All Star 2018 kadrosunda da yer alacağı açıklandı.