  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Sahneye fırladı belediye başkanına bıçakla saldırdı

Sahneye fırladı belediye başkanına bıçakla saldırdı

Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da belediye başkanına korkunç saldırı! Belediye başkanı Pawel Adamowicz, yardım kampanyası için konuşma yapmak üzere sahnede konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 14-01-2019 10:30 - Güncelleme: 14-01-2019 10:30

Baltık kıyısındaki Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, ülkenin en büyük yardım kuruluşlarından Büyük Noel Yardım Orkestrası'nın kentte düzenlediği etkinliğinde sahnede konuşma yaparken bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karın bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Adamowicz, Gdansk Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

DURUMU KRİTİK
Hastane doktorlarından Dr. Tomasz Stefaniak, yaptığı açıklamada, ameliyata alınan Adamowicz'i 5 saatlik müdahalenin ardından hayatta tutmayı başardıklarını, ancak belediye başkanının sağlık durumunun hala kritik olduğu bildirdi.

SİYASİ ÖÇ ALMAK İSTEMİŞ
Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki saldırganın, daha önce banka soygunu gibi suçlardan sabıka kaydı bulunduğu ve saldırıyı "siyasi öç almak amacıyla" gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL
Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen saldırganın, geçmişte başka suç nedeniyle hapis cezası almasından Adamowicz'in Sivil Platform Partisini sorumlu tuttuğu aktarıldı.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sahneye fırladı belediye başkanına bıçakla saldırdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro