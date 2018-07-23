2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan geçen Eylül'de boşanan ve son dönemde Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Murat Dalkılıç’ın sahnede kaza geçirdiği video viral oldu. Kendisini müziğe kaptıran ve sahnede zıplayan popçu, altındaki zeminin çökmesiyle birlikte sahnenin altına düştü. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Murat Dalkılıç, “Bu ben değilim… Utanmayın ama siz…” dedi.
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YORUM YAZIN Sahnede yerin dibine girdiği iddia edilen Murat Dalkılıç'tan açıklama! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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