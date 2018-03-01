Sahipsiz hayvanlar koruma altında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin 590 hayvan kapasiteli 4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesinde sahipsiz hayvanların muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma işlemleri alanında uzman kişilerce yapılıyor. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nın inşaatını tamamlayan Büyükşehir, hayvanlara karşı duyarlılığı artırmak için eğitim ve seminerler de düzenliyor.

Bu kapsamda bir yılda 14 bin 241 kişiye Hayvan Sevgisi, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Pet-Shop Satış Yeri Çalışanı ve Hayvan Bakıcılığı eğitimi verildi. Mobil klinik VetKABİN, Diş Ünitesi, acil durumlara müdahale için MotoVET, köpek yıkama makinesi, yaralı ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli için özel tasarlanmış araç ve 26 adet hayvan nakil aracı ile hizmet veriliyor.