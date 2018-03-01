Sahipsiz hayvanlar koruma altında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 590 hayvanı koruma altında tutabilecek kapasitedeki 4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesi ile özellikle, yaşlı, sakat ve yavrulu hayvanların sahiplenilinceye kadar daha iyi koşullarda, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için çalışıyor.

Sahipsiz hayvanlar koruma altında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin 590 hayvan kapasiteli 4 bakımevi ve 2 hayvan hastanesinde sahipsiz hayvanların muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma işlemleri alanında uzman kişilerce yapılıyor. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nın inşaatını tamamlayan Büyükşehir, hayvanlara karşı duyarlılığı artırmak için eğitim ve seminerler de düzenliyor.

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Sahipsiz hayvanlar koruma altında!

Bu kapsamda bir yılda 14 bin 241 kişiye Hayvan Sevgisi, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Pet-Shop Satış Yeri Çalışanı ve Hayvan Bakıcılığı eğitimi verildi. Mobil klinik VetKABİN, Diş Ünitesi, acil durumlara müdahale için MotoVET, köpek yıkama makinesi, yaralı ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli için özel tasarlanmış araç ve 26 adet hayvan nakil aracı ile hizmet veriliyor.

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Sahipsiz hayvanlar koruma altında!

Ayrıca İstanbul genelinde 199 noktada hayvanlara yönelik açık alan beslemesi yapılıyor. Hayvan bakımı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında; 118 bin 565 sahipsiz, 7 bin 144 sahipli hayvanı muayene ve tedavi etti.

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Sahipsiz hayvanlar koruma altında!

31 bin 946 hayvanı aşılayan belediye görevlileri, 28 bin 949 hayvanı mikroçiple gözlem altına aldı. 618 hayvan da yeni sahiplerine kavuştu.

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