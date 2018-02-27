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Sahipleri sırra kadem bastı: Binlerce üye şoke oldu!

Sahipleri sırra kadem bastı: Binlerce üye şoke oldu!

İSTANBUL Bayrampaşa’da bulunan bir AVM’deki 2 bin 500 üyeli spor salonu kepenk kapattı. Üyeler salona gittiklerinde icra müdürlüğünün, "Bu iş yeri tahliye edilmiştir" yazısı ile şoke oldu. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız işletme sahiplerine ise ulaşılamadı.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 17:46 - Güncelleme: 27-02-2018 17:46

Geçen yıl iflasına karar verilen Jatomi’den sonra bu kez, I'm Fit Fitness Club Spor Ve Yaşam Kulübü üyelerini ortada bıraktı. 2 bin 500 üyesi bulunan ve 2 yıldır faaliyette olan merkez 10 gün kadar önce kapandı. Üyeler, salona gittiklerinde İstanbul İcra Müdürlüğü’nün, "Haciz kararı gereği bu iş yeri tahliye edilmiştir" yazısı ile şoke oldu. Söz konusu salonun bir yıldan beri kira, su, elektrik borçlarının da ödenmediği öğrenildi.

MAĞDURLAR ORTADA KALDI: Bayrampaşa’daki bir AVM’de bunan dev salonun telefonlarına ise ulaşılamıyor. Konu ile ilgili mağdurlardan bazıları şunları kaydetti: "2500 üyesi bulunan tam 2 yıldır faaliyeti sürdüren, I'm Fit Fitness Club Spor Ve Yaşam Kulübü 17 Şubat 2018 tarihinde faaliyette bulunduğu AVM icra yolu ile tahliye edilmiş. Yaklaşık 10 günden beridir de, üyelerine olumlu veya olumsuz kesin bir cevap vermemekte... Üyeler, yetkililerden açıklama bekliyor muhatap bulamıyoruz."

YILLIK ÜYELİK 1400 LİRA: Edinilen bilgilere göre yıllık üyelik için 1100-1400 TL, 6 aylık üyelik için ise 600-800 TL arasında ödeme yapıldı.

Bu arada, daha önce başka firmalar nedeni ile benzer mağduriyet yaşayan kişilerden ödemeyi kredi kartı üzerinden yapanlar, hizmet almadıkları döneme ilişkin parayı ilgili bankadan alabildi. (Dinçer Gökçe - Hürriyet)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 19:19 AVM Sahipleri tahliye ettirmiş. AVM kendi müşterisini mağdur etmiş.

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