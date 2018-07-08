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Şahin yerli ve yabancı ziyaretçilere "uzaklarda arama" kampanyasını anlattı

Şahin yerli ve yabancı ziyaretçilere "uzaklarda arama" kampanyasını anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göreve geldiği günden bu bugüne halkı ihmal etmeyen anlayışıyla fark yarattı.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 12:42 - Güncelleme: 08-07-2018 12:42

Hafta içi yoğun mesaisi dışında kalan günlerini bir an olsun boş geçirmeyen Şahin, Temmuz ayının kavurucu sıcağına aldırış etmedi, hafta sonunu Mütercim Asım Caddesi esnafına ayırdı. Esnafla kimi zaman çay içen, kimi zaman katmer yapan, kimi zaman dertleşen başkan, gönül belediyeciliğini sahaya yansıtıyor.

BAŞKAN ŞAHİN TURİSTLERLE KARŞILAŞTI

Birçok belediyeye sosyal belediyecilik anlayışında öncü olan Başkan Fatma Şahin; yol, su, köprü gibi rutin belediyeciliğin dışına çıktı, yerel yönetim anlayışına yeni bir soluk kattı. Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağına" girerek, mutfağıyla markalaşan Gaziantep, başkan Şahin’le yıldızı parladı.

ALMANYA, ÇİN VE İSVİÇRE’DEN GELDİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından geçen yıl başlatılan “Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı” kampanyasıyla bir yılda 1 milyon turist gelen Gazi şehir, kendini buldu. Bu yaz ayında da turizm sektörünü hareketlendirmeyi hedefleyen Şahin, “Uzaklarda Arama” kampanyasının fitilini ateşledi. Kampanya kapsamında Karadeniz, Akdeniz, Ege bölgesinde yer alan Trabzon, Giresun, Sivas, Kahramanmaraş, Denizli’nin yanı sıra yurt dışından Almanya, Çin ve İsviçre’den gelen çok sayıda turistle çarşıda karşılaşan başkan, onlara “Uzaklarda Arama” kampanyasıyla kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini anlattı.

ŞAHİN: TURİSTLERİ EN GÜZEL ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ

Son yıllarda Gaziantep’in vizyonunu değiştirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Geçen yıl, ‘Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı’ adıyla bir kampanya başlattık, bir yılda şehre, 1 milyon turist geldi. Şimdi de, ‘Uzaklarda Arama’ kampanyasıyla tüm Dünya’ya, ‘Uzaklarda arama, eşsiz tadıyla Gaziantep mutfağı burada, Dünya’nın en büyük mozaik müzesi burada, Dünya’nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü Hayvanat Bahçesi burada, Türkiye’nin ilk Safari Parkı burada, Fırat’ın incisi Rumkale burada’ diyeceğiz. Her geçen yıl değişik alanlarda markalaşan Gaziantep, herkese kapısını açacak. Şehre, gelen turistleri en güzel şekilde ağırlayacağız” dedi.

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KİMDİR ?
Fatma Şahin
FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme M&uu

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