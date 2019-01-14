Şahin Kendirci'nin ikizinin mesleği şaşkına çevirdi! 10 yaşından beri çalışıyor

Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı filmde oynadığı rolle beğenileri üzerine toplayan Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşinin, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardım ettiği ortaya çıktı.

Müslüm filmi ile kendisini tüm Türkiye'ye tanıtan genç yetenek Şahin Kendirci'nin ikizinin yaptığı meslek şarkı söylemekten tamamen farklı. Çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor. Şahin Kendirci'nin babası ise oğlu tanınmadan önce hamallık yaptığını belirterek şimdi oğluyla birlikte turnelere çıktığını, ayrıca iki oğluyla da gurur duyduğunu söyledi. Twitter

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Muhammet Kendirci, Adana’da bir restoranda komi olarak çalışıyor. 2002 doğumlu olan Şahin ve Muhammet Kendirci’yi birbirinden ayıran tek özellik ise sesleri. Kardeşinin milyonların gönlüne taht kurmasından gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Kendirci, “O benim canımdır, onun benden sesi güzel, ben de ondan daha yakışıklıyım” dedi. Twitter

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SESİMİ PEK BEĞENMİYORUM: Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Muhammet Kendirci, “Şahin’le beraber düğünlerde havaya atılan paraları toplayarak çalışmaya başladım. Müslüm filmine Şahin seçilince ailece çok mutlu olduk. Sesi ve kendisiyle çok gururlandım. Ben kendi sesimi pek beğenmiyorum. Ben şarkı söyleyerek değil çalışarak hayatımı devam ettirmek istiyorum” diye konuştu. Twitter

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