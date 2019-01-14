Şahin Kendirci'nin ikizine bakın çok şaşıracaksınız!

Müslüm filminde herkesin beğenisini kazanan O Ses'in yarışmacısı Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci'yi gördünü mü? Muhammet Kendirci, 10 yaşından beridir çalışarak ailesine yardım ediyor. İşte Muhammet Kendirci,'nin kardeşi Muhammet Kendirci...

Şahin Kendirci'nin ikizine bakın çok şaşıracaksınız!

Müslüm filmi ile kendisini tüm Türkiye'ye tanıtan genç yetenek Şahin Kendirci'nin ikizinin yaptığı meslek şarkı söylemekten tamamen farklı. Çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor. Şahin Kendirci'nin babası ise oğlu tanınmadan önce hamallık yaptığını belirterek şimdi oğluyla birlikte turnelere çıktığını, ayrıca iki oğluyla da gurur duyduğunu söyledi.

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Şahin Kendirci'nin ikizine bakın çok şaşıracaksınız!

Muhammet Kendirci, Adana’da bir restoranda komi olarak çalışıyor. 2002 doğumlu olan Şahin ve Muhammet Kendirci’yi birbirinden ayıran tek özellik ise sesleri. Kardeşinin milyonların gönlüne taht kurmasından gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Kendirci, “O benim canımdır, onun benden sesi güzel, ben de ondan daha yakışıklıyım” dedi.

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Şahin Kendirci'nin ikizine bakın çok şaşıracaksınız!

SESİMİ PEK BEĞENMİYORUM: Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Muhammet Kendirci, “Şahin’le beraber düğünlerde havaya atılan paraları toplayarak çalışmaya başladım. Müslüm filmine Şahin seçilince ailece çok mutlu olduk. Sesi ve kendisiyle çok gururlandım. Ben kendi sesimi pek beğenmiyorum. Ben şarkı söyleyerek değil çalışarak hayatımı devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.

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Şahin Kendirci'nin ikizine bakın çok şaşıracaksınız!

Şahin Kendirci ise, Müslüm filminde oynadığı için çok mutlu olduğunu, sokaktan olumlu tepkiler aldığını belirterek, ikizi hakkında şu ifadelere yer verdi:

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