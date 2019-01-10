Şahin Kendirci'den olay Aleyna Tilki açıklaması: Böyle şeyleri konuşmaktan utanırım

Katıldığı yarışmalar ve oynadığı filmlerle bir anda yıldızı parlayan Şahin Kendirci ile genç popçu Aleyna Tilki'nin aşk yaşadığı iddiaları, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Bir dönem Emrah Karaduman ile birliktelik yaşadığı konuşulan Tilki'nin menajerilik şirketinden iddialara ilişkin jet hızıyla bir açıklama gelirken, Kendirci de hem Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programından hem de sosyal medya hesabından dikkat çeken sözler sarf etti.
'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Şahin Kendirci, "Bu haberlere sadece sustum çünkü ben annemin babamın yanında böyle şeyleri konuşmaktan utanırım. Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz. Ben sizin elinizde büyüdüm. Zaten benim küçüklüğümü biliyorsunuz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;
"BU DURUMLAR AİLEM İÇİN YANLIŞ DURUMLAR": Bu durumlar bizim aile için yanlış durumlar. Şimdi ben konuşuyorum böyle telefonda ama annem babam yanımda çok utanıyorum"
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