Şahin Kendirci'den olay Aleyna Tilki açıklaması: Böyle şeyleri konuşmaktan utanırım

Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Katıldığı yarışmalar ve oynadığı filmlerle bir anda yıldızı parlayan Şahin Kendirci ile genç popçu Aleyna Tilki'nin aşk yaşadığı iddiaları, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Bir dönem Emrah Karaduman ile birliktelik yaşadığı konuşulan Tilki'nin menajerilik şirketinden iddialara ilişkin jet hızıyla bir açıklama gelirken, Kendirci de hem Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programından hem de sosyal medya hesabından dikkat çeken sözler sarf etti. Twitter

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'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Şahin Kendirci, "Bu haberlere sadece sustum çünkü ben annemin babamın yanında böyle şeyleri konuşmaktan utanırım. Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz. Ben sizin elinizde büyüdüm. Zaten benim küçüklüğümü biliyorsunuz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti; Twitter

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Kendisi meslektaşımdır, yaptığı işi de beğeniyorum, saygı duyuyorum ama tanışmıyoruz bile. Bu söylentiler nereden çıktı ben şaşırdım yani. Sosyal medyadan yazıyorlar 'Bu gerçek mi?' diye. En son size bağlanayım açıklama yapayım dedim... Twitter

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