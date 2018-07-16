Şahin Irmak ile Asena Tuğal evleniyor! İşte düğün tarihi ve yeri

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki 'Hıyarlı Baba' tiplemesiyle ünlenen Şahin Irmak (36) ile meslektaşı Asena Tuğal (32), 2013’te aşk yaşamaya başlamış 2015’te nişanlanmıştı.
21 Temmuz’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde nikah masasına oturacak ünlü çiftin düğünü ise Maslak BKM Muftak’ta yapılacak.
Asena Tuğal biri Ebru Şancı, diğeri Zeynep Erdoğan imzalı iki gelinlik giyecek.
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