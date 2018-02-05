Sahilde gezerken bulduğu kutudan çıkanlar şoke etti!

ABD'nin turistik kenti Miami'de bir adam elinde dedektörle sahilde geziyordu. Karaya vurmuş bir kutu gördü ve içinde ne olduğunu merak etti. Adam sahilde hep bir şeyler arardı ve kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı. Ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı. Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı. Adam bu olayı sosyal medyada paylaştı. Adamın parayı teslim edip etmediği ise bilinmiyor...











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ABD'nin turistik kenti Miami'de bir adam elinde dedektörle sahilde geziyordu. Karaya vurmuş bir kutu gördü ve içinde ne olduğunu merak etti. Adam sahilde hep bir şeyler arardı ve kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı. Ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı. Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı. Adam bu olayı sosyal medyada paylaştı. Adamın parayı teslim edip etmediği ise bilinmiyor...

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2 9

ABD'nin turistik kenti Miami'de bir adam elinde dedektörle sahilde geziyordu. Karaya vurmuş bir kutu gördü ve içinde ne olduğunu merak etti. Adam sahilde hep bir şeyler arardı ve kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı. Ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı. Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı. Adam bu olayı sosyal medyada paylaştı. Adamın parayı teslim edip etmediği ise bilinmiyor...

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