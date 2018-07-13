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Sahil Güvenlik'ten Çeşme'de nefes kesen göçmen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Çeşme'de nefes kesen göçmen kurtarma operasyonu

Yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 göçmen, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kaldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla göçmenleri kurtardı...

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 13:13 - Güncelleme: 13-07-2018 14:55

TÜRK Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 göçmen için kurtarma operasyonu başlattı. Göçmenler kurtarıldı.

Bu sabah erken saatlerinde Çeşmea çıklarındaki Boğaz Adası’nda Yunanistan’ın Sakız adasına kaça yollardan geçmeye çalışan göçmenlerin mahsur kaldıkları ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı.

2 HELİKOPTERLE GETİRİLDİLER... Bölgeye 2 helikopter ve sahil güvenlik botları gönderildi. İçişleri Bakanlığı, 34 göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2 helikopterle gruplar halinde kurtarıldığını açıkladı. 

İFADELERDE BİR GÖÇMENİN KAYIP OLDUĞU ANLAŞILINCA... Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelerde bir göçmenin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine bu kaçak göçmenin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • S.adi Soylu 13 Temmuz 2018 15:25 şu "Misair" adıyla yazan "PROVAKATÖR"e Dikkat!!!. Ne idüğü belirsiz....

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