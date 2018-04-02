Sahil Güvenlik'ten başıboş konteynerlere müdahale

Batı Karadeniz’de Türk Sahilline 50 mil mesafede ticari bir gemiden düşerek deniz trafiğini tehlikeye oluşturan 3 konteynere Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları müdahale etti. Konteynerlerin sürüklendiği yerlerde seyreden gemilerin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, önce Sahil Güvenlik Uçağı ile keşif yaptı, sonrasında ise TSCG Güven tarafından yapılan çalışmayla İğneada Limanına getirildi. Yapılan çalışmanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’de Türk sahillerine 50 mil mesafede bulunan ve ticari bir gemiden denize düşerek deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 adet konteynerin başıboş bir şekilde deniz üzerinde sürüklendiği bölgede seyreden gemiler tarafından bildirilmiştir. Konteynerlerin mevkileri görevlendirilen Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilmiş ve yedeklenerek İğneada Limanı’na intikal ettirilmesi maksadıyla TCSG GÜVEN Korveti görevlendirilmiştir. Müteakiben bölgeye intikal eden TCSG GÜVEN tarafından konteynerler yedeklenmeye başlanmış ve seyir emniyeti açısından oluşan risk ortadan kaldırılmıştır. Konteynerlerin mevcut deniz şartlarıyla ve emniyetli bir şekilde TCSG GÜVEN tarafından 02 Nisan 2018 sabah saatlerinde İğneada Limanı’na getirilmesini müteakip gerekli soruşturma başlatılacaktır” denildi.

  • Güncel 02 Nisan 2018 16:43
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