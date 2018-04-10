Sahil güvenlik iş başvurusu-mülakat sınavı ne zaman 2018

Sahil güvenlik personel alım şartlar neler, kaç kişi alınacak, sahil güvenlilk olmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın başvuru şartları neler, KPSS'den en az kaç puan almak gerekiyor soruları merak konusu oldu. Sahil güvenlik yaptığı duyuru ile 240 sözleşmeli personel alacağını açıkladı ve şartları sıraladı. İşte sahil güvenlik başvurusu ve şartlar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan duyuruya göre istihdam edilmek üzere 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alınacak. 34 farklı pozisyon için yapılacak olan personel alımı, merkez ve taşra teşkilatı için sağlanacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların 2016 KPSS'den KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden minimum 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Gerçekleşecek 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı için belirlenen kadrolar şu şekilde:

* Büro Personeli (Dava Takip) 3, Büro Personeli (Giriş Kontrol) 8, Büro Personeli (Fotoğraf) 1, Büro Personeli (Mali İşler) 14,

* Tekniker (Elektrik Teknikeri) 3, Tekniker (Elektronik Teknikeri) 8, Tekniker (Bilgisayar Teknikeri) 16, Tekniker (Harita Kadastro) 5,

* Tekniker (İnşaat) 3, Tekniker (Sıhhi Tesisat) 1, Tekniker (Tapu Kadastro) 1, Tekniker (Video Montaj) 1, Büro Personeli (Ambar) 3,

* Büro Personeli (Mal Sorumlusu) 12, Büro Personeli (Hesap Sorumlusu) 6, Büro Personeli (Kasiyer) 2, Büro Personeli 41, Büro Personeli (Resepsiyon) 2,

* Teknisyen (Bilgisayar/ Veri Bankası) 9, Teknisyen (Bakım Onarım) 2, Teknisyen (Basın Yayın) 2, Teknisyen (Elektrik) 4,

* Teknisyen (Motor) 2, Teknisyen (Santral) 3, Teknisyen (Elektronik) 3, Teknisyen (Gemi İnşa) 1, Teknisyen (Klima İklimlendirme) 1,

* Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 3, Destek Personeli (Bahçıvan) 3, Destek Personeli (Berber) 6, Destek Personeli (Boyacı/ Badanacı) 4, Destek Personeli (Hizmetli) 59,

* Destek Personeli (Garson) 6, Destek Personeli (Terzi) 2

* Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu.

Başvurular 9 Nisan 15:00'da başlayıp 30 Nisan 14:00'da sona erecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı mülakat tarihi de ''15 Mayıs 2018'den sonra'' şeklinde açıklandı. Bu durum mülakat tarihinin henüz belli olmadığını gösteriyor.