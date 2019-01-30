Sahibiyle kahvaltı yapan keçi bir anda hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul Bahçelievler'de keçisiyle birlikte kahvaltı yapan Ali Sever adlı vatandaş, bir anda hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre sahibi tarafından tasma ve zincirsiz gezdirilen Dogo Arjantin cinsi köpek, bir anda lokantaya girerek sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı.
İçeri girer girmez keçinin kuyruğunu ısıran köpeği çevredeki vatandaşlar ve keçinin sahibi engellemeye çalıştı. Köpeğin saldırısından kurtulan keçi ise kaçmaya başladı. Vatandaşların elinden kurtulan köpek de keçiyi kovalamaya devam etti.
Köpeğin sahibinin, elinde bulunan demir çubukla köpeğe acımasızca vurduğu görüldü. Köpeğin saldırısı sonucu kuyruğu parçalanan keçi hemen veterinere götürüldü.
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