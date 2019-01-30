Sahibiyle kahvaltı yapan keçi bir anda hayatının şokunu yaşadı!

Can havliyle köpekten kaçan keçi, sokakta bulunan bir iş yerine daldı. Hemen arkasından iş yerine saldırgan köpek de girdi. İş yerinde çalışanları ise bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. İş yerine gelen keçinin sahibi köpeği yakaladı ve iş yerinin dışarısına çıkardı.