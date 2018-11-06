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Sahibinden satılık böbrek! Alkol ve sigara yok, 80 bin lira isterim...

Sahibinden satılık böbrek! Alkol ve sigara yok, 80 bin lira isterim...

Sosyal medyada ve birçok internet platformunda ‘satılık böbrek’ ilanları hızla artmaya başladı. Böbreğini satışa çıkaran insanların istedikleri rakamlar farklı farklı da olsa gerekçeleri hep aynı: Borçlarımı ödeyeceğim...

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:34 - Güncelleme: 06-11-2018 09:24

SATILIK böbrek... Sosyal medya platformlarında ya da internet portallarında her geçen gün artan bir ilanın başlığı oldu ardık... Satılık böbrek ilanları her geçen gün artarken, böbreğini satanların neredeyse tamamının satma gerekçesi aynı. 'Neden böbreğinizi satıyorsunuz?’ sorusuna verdikleri cevaplar ise ortak: "Borçları kapatmak için." Yani 
borçlarını ödemek isteyenler, son çare olarak bu platformlarda böbreğini satıyor.

Milliyet gazetesi yazarı Çiğdem Yılmaz, sosyal medya platformlarından Facebook, Instagram ya da Twitter üzerinde "Böbreğimi satıyorum", "Böbreğimi satmak istiyorum", "Satılık böbrek arayanlar", "Böbrek arayanlar" ilanlarını takip etti, böbreğini satmak isteyenlerle alıcı gibi konuştu. İşte Yılmaz'ın yaptığı konuşmalar ve aldığı cevaplar...

AİLE BORCUNU ÖDEMEK İÇİN SATIYOR...

* Merhaba, internetteki satılık böbrek ilanı için aradım.
- Buyurun.

* Kiminle görüşüyorum, böbreğini satacak kişi siz misiniz?
- Ben Burak, böbreğini satan kişi erkek kardeşim, 28 yaşında.

* Peki neden sattığını öğrenebilir miyim?
- Ailemizin borcu var ondan dolayı satıyor.

* Neden siz değil de kardeşiniz?
- Çünkü ben alkol kullanıyorum. Kardeşim ne alkol ne de sigara kullanıyor. Bir de ben evliyim, borç ailemin borcu. Kendileri böyle bir karar aldı.

80 BİN LİRA İSTİYORUZ BORCU ANCAK KAPATIR...

* Kardeşinizin herhangi bir sağlık problemi var mı ya da kullandığı bir ilaç?
- Hayır, herhangi hastalığı yok, doktor kontrolünde verebiliriz.

* Peki kaç paraya satmayı düşünüyorsunuz?
- Ailem 80 bin TL diyor. Anca bu fiyatla borçlarımızı kapatabiliriz.

'SATMIYORUM 18 BİN DOLARA BAĞIŞLIYORUM'... Facebook'ta "Böbreğimi bağışlıyorum" diye paylaşımda bulunan A.Y. ile yapılan konuşma da şöyle:

* Merhaba, satılık böbrek için rahatsız ettim.
- Bağışlıyorum diyelim.

* Peki neden bağışlıyorsunuz?
- Sevaba girmek istiyorum.

* Bağışlıyorum yazmışsınız ücret talep edecek misiniz?
- Ben 18 bin dolar diyorum.

* Peki paraya acil mi ihtiyacınız var, nakil olur olmaz hemen ödememiz mi gerekiyor hepsini?
- Yani…

* Peki neden satıyorsunuz?
- Satmıyorum hanımefendi bağışlıyorum.

* 18 bin dolara mı bağışlıyorsunuz?
- Yani…

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 10:23 Sarayda yaşayanlar,yolculuk sırasında hangi uçağını kullanacağını şaşıranlar,makam araçlarının haddi hesabı olmayanlar. Gözünüz aydın. HALK BİTİRDİNİZ.Saltanatınızda boğulasınız.

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