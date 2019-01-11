Sahibi kanlar içinde buldu! Vücuduna saplanmış onlarca...

Van'ın İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen adlı bir vatandaş, köpeğinin kanlar içerisinde yerde yattığını görünce hemen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini aradı. Ancak yola çıkan hayvan ambulansı bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.

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