Sahibi kanlar içinde buldu! Vücuduna saplanmış onlarca...

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde yaşayan Fuat Eraygen adlı bir vatandaşın yaralı köpeği için seferber oldu.

Sahibi kanlar içinde buldu! Vücuduna saplanmış onlarca...

Van'ın İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen adlı bir vatandaş, köpeğinin kanlar içerisinde yerde yattığını görünce hemen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini aradı. Ancak yola çıkan hayvan ambulansı bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.

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Sahibi kanlar içinde buldu! Vücuduna saplanmış onlarca...

Kapalı yol bilgisinin Büyükşehir Belediyesine aktarılmasıyla bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde, 3 saat süren çalışma ile yaralı köpeğe ulaşıldı.

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Sahibi kanlar içinde buldu! Vücuduna saplanmış onlarca...

Yaralı köpeğe ilk müdahalenin ardından ambulansla bulunduğu alandan alınarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kaldırıldı. Merkezde yapılan müdahale ile köpekten onlarca saçma mermesi çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.

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Sahibi kanlar içinde buldu! Vücuduna saplanmış onlarca...

Kar ve fırtınaya rağmen zorlu yolu aşarak köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür eden Fuat Eraygen, "Köpeğim silahla vuruldu. Silah sesini de duydum. Evin önüne geldiğinde köpek kanlar içerisindeydi. Yan yatmış, acı çekiyordu...

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