Sahibi bir haftadır kayıptı: Anaokulu rezaletinde flaş gelişme!

İSTANBUL Tuzla’daki özel bir anaokulunda çocuklar öğretmenler tarafından dövüldü. Kız çocuklar ile erkek çocuklar çıplak halde topluca tuvalete götürüldü. Rezaleti kendi çocuğu da aynı okulda okuyan temizlik görevlisi Zeynep Atasever ortaya çıkardı. Tuzla’daki anaokulunun sahibi ve müdürü Güler Mert görüntülerin ortaya çıkmasının ardından okulunu kapatarak kayıplara karıştı.

Telefonlarını açmayan Güler M. velilere de şu mesajı gönderdi: “Daha önce kurumumuzda çalışan kötü niyetli bir çalışanımız tarafından 3-4 çocuk ihtiyaçlarını gidermek üzere tuvalete götürülmüş ve götürülen aynı şahıs tarafından görüntüleri çekilerek basına ve bazı velilere internet vasıtasıyla gönderilmiştir. Bu durumdan haberimiz olunca derhal savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Fakat aynı kişi ile birlikte hareket eden bazı velilerin kurumumuza baskın ve saldırması sonucu çocukların etkilenmemesi için adli soruşturma açığa çıkıncaya kadar geçici bir süre eğitimimize ara verme kararı aldık. Bize kurulan bu kumpas neticesi ölçülemeyecek maddi-manevi kayıp ve üzüntü içerisindeyiz. Bu durumu bilgilerinize saygı içinde sunuyoruz.”

BİR HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Anaokulunu kapatan Güler Mert, sessizliğini bir hafta sonra bozdu. Kendisine kumpas kurulduğunu belirten Mert, şunları söyledi: "O görüntüleri çeken 6 aydır okulumuzda çalışan bir kişidir. Ekibe uyumlu olmadığı, sürekli agresif hareketlerde bulunduğu için işine son verdik. Veliler de onu istemiyordu. Kuruma leke atmak ve çamur atmak için bunu yaptı.”

Kreşte büyük rezalet! Çocukları çıplak halde...

Güler Mert, olayın ortaya çıkmasından sonra kayıplara karışmasını ise “Can güvenliğim yoktu” diye açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Temizlik görevlisi Zeynep Atasever, çocuğunun dayak yediğini anlatmasından sonra anaokulunda işe girmişti. Atasever, "Oğlum okulda olanları anlatınca inanamadım. İşimden ayrılıp anaokulu sahibine beni işe alması için yalvardım. Gördüklerim karşısında psikolojim bozuldu. Çocukları dayak yerken defalarca ellerinden aldım. Bana ‘Sen karışma, sana ne oluyor, sen burada çalışan birisin’ diye bağırdılar" demişti.

Okulda gördüklerini cep telefonuna kaydeden Atasever, bunları velilere gönderdi ancak okul yönetimi onları her seferinde ikna etmeyi başardı. Görüntüler bir televizyonda yayınlanınca Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Tüm veliler çocuklarını anaokulundan aldı. Aralarında Zeynep Atasever’in de olduğu veliler okul yönetimi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şirin Afacanlar Anaokulu ile ilgili soruşturma Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülüyor. (Aziz Özen - Hürriyet)