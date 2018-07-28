Şahan'dan 'çakma kanlı ay' paylaşımı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı Kanlı Ay Tutulması paylaşımıyla takipçilerini trolledi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı Kanlı Ay Tutulması paylaşımıyla takipçilerini trolledi. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiğ 'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den de gözlendi. Cuma akşamı başlayan tutulmanın fotoğrafları Instagram'da da ünlü isimler tarafından paylaşıldı.





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Recep İvedik 6'nın hazırlıklarını sürdüren ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise 'Kanlı Ay' tutulmasına farklı bir fotoğrafla katıldı. Gökbakar paylaşımında ilk olarak ay tutulması fotoğrafı gibi görünen bir kareyi yayınlandı. Ancak ikinci kareye geçildiğinde ise, Gökbakar'ın eliyle yaptığı bir şekil olduğu ve takipçilerini trollediği ortaya çıktı. Twitter

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı Kanlı Ay Tutulması paylaşımıyla takipçilerini trolledi. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiğ 'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den de gözlendi. Cuma akşamı başlayan tutulmanın fotoğrafları Instagram'da da ünlü isimler tarafından paylaşıldı.

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