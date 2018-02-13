Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku

Şahan Gökbakar'ın 9 Şubat'ta vizyona giren filmi 'Kayhan' üç günde 252 bin kişi tarafından izlendi. Ünlü ismin filmi beklen rakamın altında kaldı.

Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku

Hemen her yerde reklamını gördüğümüz ve 9 Şubat'ta vizyona giren Kayhan filmi Şahan Gökbakar'ı hayal kırıklığına uğrattı. Recep İvedik 5 ile büyük başarı sağlayan Gökbakar, çalıntı karakterle yaptığı iddia edilen Kayhan ile gişelerde çakıldı.

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Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku

Film ilk 3 günde 252 bin kişi tarafından izlenip, 3.242.443 TL hasılat yaptı. Bu rakamlar Gökbakar'ın yaptığı filmler arasında en düşük açılışı yapan projesi oldu. Gökbakar'ın filmde oynadığı karakter, 1980'li yıllarda Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzerliğiyle tartışmaları başlatmıştı.

25
Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku

Hemen her yerde reklamını gördüğümüz ve 9 Şubat'ta vizyona giren Kayhan filmi Şahan Gökbakar'ı hayal kırıklığına uğrattı. Recep İvedik 5 ile büyük başarı sağlayan Gökbakar, çalıntı karakterle yaptığı iddia edilen Kayhan ile gişelerde çakıldı.

35
Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku

Film ilk 3 günde 252 bin kişi tarafından izlenip, 3.242.443 TL hasılat yaptı. Bu rakamlar Gökbakar'ın yaptığı filmler arasında en düşük açılışı yapan projesi oldu. Gökbakar'ın filmde oynadığı karakter, 1980'li yıllarda Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzerliğiyle tartışmaları başlatmıştı.

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