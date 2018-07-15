Şahan Gökbakar Recep İvedik için iş ilanı verdi

Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, filmin kamera arkası ekibi için sosyal medyadan iş ilanı verdi

Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, filmin kamera arkası ekibi için sosyal medyadan iş ilanı verdi. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdürüyor. Gökbakar, sosyal medyadan verdiği ilanla, Recep İvedik 6 filmi ve kardeşi Togan Gökbahar ile birlikte kurdukları Çamaşırhane adlı yapım şirketine eleman aradığını duyurdu.



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Şahan Gökbakar, ilanda şu ifadelere yer verdi: "Recep İvedik 6 filminde ve Çamaşırhane film ekibinde çalışmak isteyen sinema TV mezunu veya öğrencisi arkadaşlar lütfen CV'lerinizi info@camasirhanefilm.com adresine yollayın." Gökbakar, ilanın altına, "Önemli not! Bu çağrı oyunculuk için değil kamera arkası görevler içindir" bilgisini de yazdı.İşte, Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı; Twitter

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Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, filmin kamera arkası ekibi için sosyal medyadan iş ilanı verdi. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdürüyor. Gökbakar, sosyal medyadan verdiği ilanla, Recep İvedik 6 filmi ve kardeşi Togan Gökbahar ile birlikte kurdukları Çamaşırhane adlı yapım şirketine eleman aradığını duyurdu.

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