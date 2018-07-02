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Şahan Gökbakar beraat etti

Şahan Gökbakar beraat etti

Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 4" filminden 25 milyon liralık alacağı için daha önce mahkemelik olduğu dağıtım şirketinin sahibi Murat Akdilek'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 12:39 - Güncelleme: 02-07-2018 12:41

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar daha önce mahkemelik olduğu dağıtım şirketinin sahibi Murat Akdilek'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık Şahan Gökbakar ve şikayetçi Murat Akdilek katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. 

Şikayetçi Murat Akdilek'in avukatı Çağla Altunbaş, söz konusu sosyal medya hesaplarının Şahan Gökbakar'a ait olduğunun tespit edildiğini belirterek "Beyanlar müvekkilimin onur ve haysiyetini incitici niteliktedir. Sanığın 1 milyonu aşkın takipçisi vardır. O yüzden suçun alenen işlendiği dikkate alınarak sanığa hakaret suçundan ceza verilmesini talep ediyorum" dedi.


"TWEET'LERİ MÜVEKKİLİM ATMAMIŞTIR"
Sanık Şahan Gökbakar'ın avukatı Neşat Başoğlu ise tweetleri müvekkilinin atmadığını savunarak "Sosyal medya hesaplarındaki tweet'leri bazen kendisi atar, bazen yanında çalışan sosyal medya uzmanları  atmaktadır. Cezaların kanuniliği ve şahsiliği prensipleri doğrultusunda şüpheden sanık yararlanacağından beraati gerekmektedir. Mahkeme tweet'i sanığın attığını kabul ederse burada hakaret değil, kaba söz olduğu kabul edilmelidir. Yine beraati gerekir. Hakaret yönünden ise şikayetçi aleyhine nitelikli güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarından açılan dava olduğu, bundan da mahkum olduğu düşünülürse isnadın ispatı kapsamında beraati gerekir. Haksız bir fiile karşı işlendiği değerlendirilerek beraati ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekir" diye konuştu. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından sanık Şahan Gökbakar'ın beraatine hükmetti.

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Kaynak : DHA

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KİMDİR ?
Şahan Gökbakar
ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar Türk komedyen ve tiyatro oyuncusu.Şahan Gökbakar, okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler B

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