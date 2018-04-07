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Sahada Kartal dışarıda babalar!

Sahada Kartal dışarıda babalar!

Beşiktaş’ın Portekizli iki futbolcusu Ricardo Quaresma ile Pepe, önceki akşam Ulus Sunset adlı mekanda yemek yedi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 10:38 - Güncelleme: 07-04-2018 10:38

Beşiktaş’ın Portekizli iki futbolcusu Ricardo Quaresma ile Pepe, önceki akşam Ulus Sunset adlı mekanda yemek yerken objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde mekana gelen iki futbolcuya, eşleri ve çocukları eşlik etti. Yemek sırasında uyuyakalan çocuklar sohbetin erken bitmesine neden oldu. İki futbolcu çocuklarını kucaklarına alarak mekandan ayrıldı.



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KİMDİR ?
Ricardo Quaresma
RİCARDO QUARESMA KİMDİR?

Portekiz Milli Takımı ve Beşiktaş formaları giymekte olan Portekiz’li futbolcu. Portekiz Ligi’nde 4 kez şampiyonluk, iki kez de Taça de Portugal birinciliği kazanmış olan başarılı futbolcu, Chelsea ile 2009 yılında FA Cup şampiyonl

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