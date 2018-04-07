Sahada Kartal dışarıda babalar!

Beşiktaş’ın Portekizli iki futbolcusu Ricardo Quaresma ile Pepe, önceki akşam Ulus Sunset adlı mekanda yemek yerken objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde mekana gelen iki futbolcuya, eşleri ve çocukları eşlik etti. Yemek sırasında uyuyakalan çocuklar sohbetin erken bitmesine neden oldu. İki futbolcu çocuklarını kucaklarına alarak mekandan ayrıldı.
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Portekiz Milli Takımı ve Beşiktaş formaları giymekte olan Portekiz’li futbolcu. Portekiz Ligi’nde 4 kez şampiyonluk, iki kez de Taça de Portugal birinciliği kazanmış olan başarılı futbolcu, Chelsea ile 2009 yılında FA Cup şampiyonlDEVAMI »
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