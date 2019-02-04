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Sahada golcü evde müzisyen

Sahada golcü evde müzisyen

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Leandrinho, yeşil sahaların stresini müzikle atıyor.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 17:29 - Güncelleme: 04-02-2019 17:29

Leandrinho lakaplı Leandro Barrios Rita Dos Martires, röportaj sırasında, ülkesinde de kullanılan Afrika kökenli müzik aleti "banjo" çalıp vatandaşı Michel Telo'nun "Ai Se Eu Te Pego" şarkısını seslendirdi. Brezilyalı oyuncu, golcü kimliğinin yanında bu konudaki iddiasını da ortaya koydu.

Müziğe ilgisinin 13 yaşında başladığını belirten Leandrinho, "Gitar çalmayı, müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Boş zamanlarımda evde müzik enstrümanlarımla ilgileniyorum. Evimde 7 tane gitarım var. En büyük hobim gitar çalmak. Brezilya'da şarkıcı olan birçok arkadaşım var. Çaldığım gitarlar ülkemin geleneksel müzik aletleri. Türk müziğini de seviyorum. Ancak herhangi bir parçayı çalmayı hiç denemedim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Denizlispor, Sivasspor ve Kardemir Karabükspor'da da forma giyen forvet oyuncusu, Türk yaşam tarzına çok çabuk uyum sağladığını ifade etti.

Türkiye için söylenecek kötü herhangi bir şeyin olmadığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de çok mutluyum. Buranın yaşam tarzını çok benimsedim. Daha önce Denizli'de, Sivas'ta ve Karabük'te yaşadım. Her yere uyum sağlamayı başardım. Yalnızca Karabük'te olduğum dönemler takımın kötü gidişatından dolayı iyi geçmedi. Şimdi İstanbul'dayım. Burası harika bir şehir. Türkiye'de daha fazla kalmak istiyorum." diye konuştu.

"Trabzonspor'u elemek istiyoruz"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, bordo-mavili takımı eleyerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Leandrinho, Ümraniyespor'un Türkiye Kupası'nda ilk kez çeyrek finale kaldığını hatırlatarak, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Bunu herkes biliyor. Ancak eşleşme bizim adımıza tuhaf karşılanmadı. Önceki turda Fenerbahçe'yi eledik. Rakibimizin çok kaliteli oyuncuları var. Trabzonspor'u elemek için elimizden geleni yapacağız. Kupada tarih yazmaya devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takım olarak rakip seçmediklerini anlatan tecrübeli futbolcu, "Bizim için her takım eş değerde. Elbette Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Rakibimiz önce Fenerbahçe'ydi, şimdi ise Trabzonspor. Aynı şekilde onları da elemek istiyoruz. Fenerbahçe'yi yıkan golü attım. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine gol atmak elbette onur verici. Tüm takımı mutlu ettiğimi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz"
Leandrinho, Spor Toto 1. Lig'i ilk iki sırada bitirerek Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Takımlarının geçen sezon uzun süre zirvede kaldığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Geçen sezon takımda değildim. Takımım, play-off yarı finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı. Bu yıl hedefimiz ilk iki sırada olmak. Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için diğer arkadaşlarım gibi ben de Süper Lig'de olmak istiyorum. Umarım bunu başarırız."

Brezilyalı golcü, sahada her zaman yüzde 100'ünü vermek için çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Forvet oyuncusu olduğum için gol atmak benim için elbette çok önemli. Her zaman gol atmanın yollarını ararım, çabalarım. Gol atamadığımda gol pasları vermeye gayret ediyorum. Bu da gol atmak kadar değerli." diye konuştu.

Leandrinho, Ümraniyespor'da mutlu olduğunu ve uzun yıllar takımda kalmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak : AA

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