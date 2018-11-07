Saha kenarında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Schalke ile oynadığı maçta Fatih Terim'i kızdıran olay... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Schalke maçının ilk yarısında çok kızdı.
Terim mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmzılı kulübenin sağında çekim yapan kadın kameramanı sert şekilde uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi.
İlk yarı kameramanın yeri değişmezken ikini yarı başlarken yeri değiştirildi.
Terim mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmzılı kulübenin sağında çekim yapan kadın kameramanı sert şekilde uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi.
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