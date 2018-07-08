Sağlıkta yeni dönem Bakan Demircan açıkladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel yapan ücret uygulamasının başlayacağını bildirdi.

"TAVAN ÜCRETLERİNİ 5 KAT ARTIRACAĞIZ"

Bakan Demircan, Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.