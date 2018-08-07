Sağlıklı ilişki kurabilmenin yolu empati yapabilmekten geçiyor...

Karşındakini cevap verme niyetiyle değil anlamak için dinlersen ne söylediğine değil ne söylemek istediğine odaklanırsan doğru iletişim gerçekleştirmiş olursun. Cevapla.tv uzmanı Yaşam Koçu Melek Cihangir anlattı.

Duygularını anlamaya yönelik kurduğunu empati sonucu, anlaşıldığını hisseden kişinin mutluluğuyla sen de bu hazzı yaşamış olur hem de doğru rol model olup, böylece kazan kazan eylemini ete kemiğe büründürmüş olursun. Bazen kendi içinde baş edemediği kötü duygularını, bir söz veya bir tavırla atıp rahatlamak isteyen kişilerin, farkındalığın arttıkça, sana ait olmayan duygularını almayıp, başlamadan tartışmayı da engellemiş olursun. Bunun için insanları ve duyguları gerçekten anlaman gerekir, kendini de... Örneğin; çocuğu yola fırlayan bir annenin çocuğuna kızıp öfkelenmesi, sekonder yani ikincil duygusudur. Primer yani birincil duygusu korkudur. Fakat bazen insanlar gerçek duygularını bazı sebeplerden dolayı, başka duygularla kamufle ederler. Sağlıklı ilişki kurabilmek için içeri bakmalısın, hep daha içeri, hep daha derine...

Kaynak: cevapla.tv