Sağlık çalışanlarına müjde!

Sağlık çalışanlarının yıpranma hakkını düzenleyen hükümlerin de yer aldığı bedelli askerlikle ilgili yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.

350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren yıpranma hakkının ayrıntıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkartacağı yönetmelikle düzenlenecek. Yönetmelikte, hangi çalışmaların fiili hizmet zammı süresi hesabında dikkate alınacağı, nöbetlerin nasıl hesaplanacağı gibi hususlar yer alacak.

BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMALARA UYGULANACAK

Yönetmelik ne zaman yayımlanırsa yayımlansın, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, kapsamdaki sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı başlayacak. Bu tarihten sonraki çalışmalar yıpranma hesabında dikkate alınacak.

EN AZ ON YIL ÇALIŞAN YARARLANACAK

Fiili hizmet süresi zammının erken emekliliğe yansıtılabilmesi için en az 3600 gün (10 yıl), “insan sağlığına ilişkin işlerde” çalışma koşulu aranacak. Dokuz yıl sağlık sektöründe çalışıp, sonra başka bir işte çalışmaya başlayanlar, erken emeklilik hakkından yararlanamayacak.

YIPRANMA HAKKINDAN HANGİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARARLANACAK?

Doktor ve diş hekimi,

Hemşire,

Eczacı,

Klinik psikolog,

Fizyoterapist,

Odyolog,

Diyetisyen,

Dil ve konuşma terapisti,

Sağlık fizikçisi,

Perfüzyonist,

İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist),

Sağlık bakım teknisyeni.

EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM 1 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Emekli Sandığı Kanunu’na tabi uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarıyla birlikte, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ilave ödeme yapılacak.

Bu çerçevede uzman doktor ve diş hekimlerin emekli aylıklarına 2 bin 5 lira, uzman olmayanların aylıklarına da bin 533 lira artış olacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ilave ödemeleri kesilecek.

İlave ödemeden, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı almakta olan doktor ve diş hekimleri faydalanamayacak.

HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK İLAVE ÖDEME TUTARLARI (TL)

Uzman doktor ve diş hekiminin Eşi: 1.002,50

Çalışmayan veya kendi çalışmasından dolayı emekli olmayan eşi: 1.503,75

Çocuklarının her biri: 501,00

Uzman olmayan doktor ve diş hekiminin eşi: 766,50

Çalışmayan veya kendi çalışmasından dolayı emekli olmayan eşi: 1.149,75

Çocuklarının her biri: 383,25

GERİYE DÖNÜK UYGULANMAYACAK

Kanun geriye dönük olarak uygulanmayacak. Sağlıkçıların geçmiş çalışmaları yıpranmaya dahil edilmeyecek.

2.5 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK

Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Otuz yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak.

Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Beş yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.