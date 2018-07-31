Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuru sayfası-2018

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yayımladığı ilan ile Ankara ve İstanbul'da sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alım başvuru şartları neler, kimler başvuruda bulunabilecek? İşte Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alım sayfası ve adaylarda aranan şartlar...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Küllliyesine 2 ve İstanbul Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesine 1 olmak üzere toplamda 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

ŞARTLAR NELER: Başvuru yapacak adaylardan, 2017 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesine KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Yapılan Yabancı Dİl sınavından İngilizce seviyesine puan almış olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. madesinde belirtilen genel şartları taşımak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, 4 yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmsak, İyi derecede Sözlü ve yazılı İngilice bilmek şartları gibi nitelikler aranmaktadır. Ayrıca adaylardan aranan özel şartlara ulaşmak isteyen adaylar ilanın tam metnini inceleyebilirler.

BAŞVURULAR: Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın yayı tarihi olan 30 Temmuz 2018 tarihi itibari ile başlayabilirler. Buna göre adaylar başvurularnı en geç 13 Ağustos 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak ve istenen belgeler ile birlikte alım yapılacak külliyelere şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.